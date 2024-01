Engaged na? Heaven niyabang singsing na bigay ni Marco

Umulan ng congratulations, at mga nakakalokang reaksyon mula sa mga fan, ang latest Instagram post ni Marco Gallo, tungkol sa naging Siargao trip nila ni Heaven Peralejo.

Eh kasi naman, ang ganda-ganda ng view, ang ganda-ganda ng mga photo nila, at ang sweet ng mensahe ni Marco.

“Still can’t get over Siargao, the only place that fully has my heart,” sey ni Marco.

Pero sa sampung photo na pinost ni Marco, ang pang-lima talaga ang nagpakilig sa lahat.

Eh kasi nga, magkahawak kamay ang dalawa, at sinadya na ipakita ang daliri na may singsing. Feeling ng mga fan, o pantasya ng mga faney, engagement ring na `yon, ha!

Ang aga-aga naman, di ba? Ngayon pa lang nagsisimula ang career nila, sa kasalan na agad bet ng mga fan na mauwi ang relasyon nila.

Anyway, heto nga ang nakakabaliw na reaksyon ng mga faney, na ang tingin talaga ay engaged na ang MarVen.

“Omg the ring?”

“Huyyyyyy, bakit may pa-engagement ring na? Anyways, here for you both, watching you happily till you both settle as family.”

“Omg I love the ring.”

“Nothing but pure love and sincerity. Stay strong.”

“Grabe ‘yung pang-5 na photo, may singsing na.”

“Omg, the ring tho!”

“Accccckkkk the ring.”

“Ang ganda ng singsing na suot ni Heaven. Iba ka Marco.”

Well, may mga nagsabi naman na promise ring pa lang `yon, at hindi naman engagement ring. Matagal pa nga naman ang ganung senaryo sa buhay ng dalawa, at huwag madaliin.

“Promise ring na ba ‘yan? Hopefully next time wedding ring na.”

Well…

(Dondon Sermino)