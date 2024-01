Bukas si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. anumang oras na makipag-u¬sap kay dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

Tugon ito ng Palasyo sa kagustuhan ni dating Pangulong Duterte na makausap si President Marcos Jr. kaugnay sa isyu ng imbestigasyon ng National Telecommunications Commission (NTC) sa mga paglabag umano sa prangkisa ng SMNI.

Ayon kay Presidential Communications Office (PCO) Secretary Cheloy Garafil, anumang oras ay mayroong pa¬nahon ang pangulo kay dating President Duterte.

“President Marcos is always available to former President Duterte. The President will contact him now to ask if he wants a meeting,” ani Garafil.

Matatandaang naglabas ng 30 araw na suspension order ang NTC sa operasyon ng SMNI dahil umano sa paglabag sa prangkisa nito. Isa ang programa ni Duterte na “Gikan sa Masa” sa nasagasaan ng ipinataw na suspension sa SMNI.

Sa isang press conference sa Davao nitong Sabado, sinabi ng dating pangulo na hindi siya katig sa naging desisyon ng NTC dahil wala siyang nakikitang maling ginagawa ng SMNI.

Sinabi ng dating presidente na wala siyang intensiyong komprontahin si Pangulong Marcos Jr., bagkus ay gusto niya itong makausap “indirectly” para tanungin kung bakit pinag-iinitan ang SMNI.

“I do not want to confront the president, but rather, I’d like to talk to him indirectly kung ba¬kit ganoon. As far as I’m con-cerned, I have not crucified him, not even criticize him severely, maybe commented on the directions of the go¬vernment. ‘Yon lang naman,” ani Duterte.

Sinabi pa ng dating pangulo na gusto niyan¬g tulungan ang matalik niyang kaibigan na si Pastor Apollo Quiboloy dahil wa-la siyang nakikitang basehan sa mga alegasyon laban sa SMNI.

Ang SMNI ay pag-aari ng Swara Sug Media Corporation, sa ilalim ng Kingdom pf Jesus Christ na pinamumunuan ni Quiboloy. (Aileen Taliping)

