Mariing itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang ulat na siya umano ang nasa likod ng nilulutong destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sa kanyang ipinatawag na press conference sa Davao City nitong Sabado, tinawag ng dating pangulo na isang uri ng kabaliwan ang pinapalutang na destabilisasyon dahil walang matinong pulis na gagawa ng destabilisasyon.

Wala aniyang dahilan para palitan si Pangulong Marcos Jr. dahil maayos naman ang pangangasiwa sa gobyerno.

“Sino namang gagong pulis o militar ang makipag-meeting sa akin to destab? For what purpose? To place somebody else in place of Marcos? I’m comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life?” anang dating pangulo.

Itinanggi rin ng liderato ng Philippine Natio¬nal Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP) ang umano’y desta-bilisasyon sa Marcos administration. Kanila ring pinabulaanan ang viral video kung saan nais umano ng mga top official ng PNP at AFP na bumaba sa puwesto si Marcos.

Sinabi ni Duterte na posibleng may mga insecure na nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa gobyerno.

“It’s either they are bulshiting around or plain insecurity,” dagdag ng dating pangulo. (Aileen Taliping)