Nahaharap sa malaking kontrobersiya si Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Ma. Antonia Yulo-Loyzaga matapos itong italagang executor ng Yulo King Ranch (YKR) na may land dispute sa 1,000 magsasaka sa bayan ng Coron at Busuanga sa Palawan.

Inihayag ni Katipunan ng mga Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan (KASAMA-TK) spokesman Orly Marcellana na ipinoproseso na umano ang kanilang isasampang kaso sa Office of the Ombudsman.

Aniya malinaw umano na may “conflict of interest” ang pagkakatalaga kay Yulo-Loyzaga ng hukuman na maging executor ng YKR na umaangkin sa may 40,000 ektaryang lupain sa Palawan.

Una rito, naglabas ang Manila Regional Trial Court branch 17 ng resolusyon sa pagtatalaga kay Yulo-Loyzaga bilang execu-tor ng YKR Corporation.

Dahil dito, naghain si ACT Party-list Rep. France Castro ng resolusyon para magsagawa ng imbestigasyon sa nasabing isyu ang Kamara de Representantes.

Nitong nakaraang buwan, inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ang Department of Agrarian Reform na kumpletuhin na ang pamamahagi ng land titles sa mga karapat-dapat na agrarian reform beneficiaries.

Nabatid na bago umano naangkin ng YKR ang nasabing lugar ay may mga magsasaka na ang naninirahan at nagsasaka roon noon pang 1930s.