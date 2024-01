Dedma kay Seth? Francine pinasalamatan ang sarili sa birthday 

Nag-celebrate ng kanyang birthday si Francine Diaz sa ‘ASAP Natin ‘To’ ngayong Sunday.

Pinusuan naman ng netizens ang kanyang birthday prod sa nasabing Sunday noontime show.

“More projects and more happiness sa life ko,” ang kanyang birthday wish.

Naloka naman ang netizens sa naging sagot niya sa tanong ng host na si Martin Nievera na kung sino ang gusto niyang pasalamatan.

Sey niya, “Siyempre po as much I like to thank the people around me, I would like to take this opportunity to thank my self naman for the first time. I’d like to thank myself for existing and for being me, ‘yun po.”

Kuda ng mga netizen, naging very narcissist daw ito sa kanyang thank you speech.

“Ang pangit ng speech ni Chin (palayaw ni Francine) sa ‘ASAP’ prod n’ya! Narcissist ang dating. Thankful sa sarili on national TV.”

Well gusto lang siguro maiba ni Francine this time kaya sarili niya ang kanyang pinasalamatan.

Samantala, hinanap ng FranSeth fans si Seth dahil no show ang binata sa birthday celebration ng ka-love team.

Maski nga raw birthday greeting video mula kay Seth ay wala.

Kaloka naman kasi sa aga nang pag-celebrate ng ‘ASAP Natin ‘To’ sa birthday ni Francine na sa January 27 pa ang mismong birthday.

I’m sure may special birthday greeting si Seth sa mismong birthday ni Francine.

‘Yun na!

(Byx Almacen)