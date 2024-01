Dave Bornea palaban sa pagpapasilip ng ‘talong’

Level up ang termino na ginamit ni David Bornea sa pagsabak niya sa mas mapangahas na role.

Dati nga raw kasi, pa-sweet, pa-cute, pang-sweetheart, disente, formal daw ang mga role niya. Pero ngayon, may lantaran na ng katawan, at matinding lampungan.

“Medyo nag-level up na ako. There are scenes na ano…

“Ayokong magsabi ng ano, baka ma-preempt. Pero, ‘yun nga, mas mature, daring na ang ginawa ko,” sabi ni Dave, ang isa sa mga bida sa pelikulang ‘Isla Babuyan’ na pinagbibidahan ng ‘the next most important star of 2024’ na si Geraldine Jennings.

So, bakit siya nagdesisyon na maghubad, makipaglandian na sa harap ng kamera?

“I think it’s about time to step up na rin. Gusto kong mag-explore sa craft ng acting. Makikita niyo na ako more sa mga ganung eksena,” sabi pa ni Dave.

So, kaya na ba niyang maging Vivamax star?

“Ay, hindi pa rin. I have nothing against it. Pero, hindi pa kaya. Hanggang sa mga romantic movies pa rin, pero ‘pag mas nasty, darker, hindi pa kaya!”

Anyway, nagulat si Dave nang sabihin naming may nasilip kaming picture niya, na kuha sa ‘Isla Babuyan’ na nakahiga, nakasuot lang ng brief, at bukol na bukol ang nota niya.

“Nakahiga ako? Naka-brief? Sa eksena! Okey, okey, akala ko scandal. Walang ganun, ha! Maingat tayo sa scandal.

“I don’t do that. Mataas ang respeto ko sa mga babae. Hindi naman ako desperado.

“Pero sa movie, may matinding eksena talaga!” sagot niya.

‘Yun ba ‘yung naka-blue siya na underwear?

“Hala! Bakit mo nakita? Hahahaha!” sey niya.

Well endowed, ha!

“Hahahahaha! Game naman ako. I challenge myself, na okey, part ito ng movie. Pero kabado, nahihiya ako!” saad niya.

So, semi erect ba `yon?

“Hindi naman. Mahirap naman magpa… Ang daming tao. Nahihiya ako!” patawa-tawang chika na lang niya.

Anyway, sabi nga, kapag pinalabas na ang ‘Isla Babuyan’ ay dadami ang mga bading na magpapantasya sa kanya.

“Madami na naman kahit dati pa. Hindi na bago sa akin `yon. Hahahaha!” sagot niya.

Oh, well…

(Dondon Sermino)