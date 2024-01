Daniel may bagong sitcom kahit walang Kathryn

Iba ang hitsura ngayon ni Daniel Padilla.

Pinagkaguluhan nga ang new hairstyle ni Daniel at marami ang nagkomento na lalong gumwapo ang Kapamilya actor kahit walang girlfriend.

Na kahit nga raw hiniwalayan ni Kathryn si Daniel ay hindi naman nagpabaya sa sarili ang binata.

Na sa hitsura raw ni Daniel ngayon ay mukhang fresh siya kahit loveless.

Tinanong naman namin ang nanay ni Daniel na si Karla Estrada at ikinuwento nga niya na para sa new project ng anak ang new look nito.

Pero hindi lang sure si Karla kung sa ‘Nang Mapagod si Kamatayan’ ang new look ng anak o sa sitcom na gagawin nito.

Hindi rin sure si Karla kung ako ba ang mauuna, shooting ng pelikula o ‘yung sitcom na ni Daniel.

“Magkakaroon naman ng announcement (ang ABS-CBN) tungkol doon,” sey ni Karla.

Palagi nga pala naming napupuri si Karla dahil always willing siyang sumagot kapag tinatanong namin. Kahit nga naiintriga madalas si Daniel ay hindi umiiwas sa entertainment press si Karla. Na siya pa rin ang palaging unang bumabati kapag nakikita niya ang friends niya na miyembro ng entertainment press.

“Mare hindi naman dapat umiwas. Walang dahilan,” sey ni Karla kapag nasasabi namin sa kanya na bilib kami sa ugali niya.

Samantala, tiyak na matutuwa ang loyal fans ni Daniel dahil bukod nga sa pelikula ay may sitcom na gagawin ang Kapamilya actor.

At least, life goes on for Daniel, ha!

‘Yun na!