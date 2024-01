Ced Domingo pader sa depensa

MAGIGING matinding pader na ang Akari Chargers sa pagsasanib-pwersa nina Aleona Denise ‘Dindin’ Santiago-Manabat, Mereophe ‘Fifi’ Sharma at bagong hugot Celine ‘Ced’ Domingo pagsambulat ng 7th Premier Volleyball League 2024 sa February.

Sapol ng buuin ang Power Chargers nung 2022 Reinforced Conference malaki na ang pinagbago nito nang papirmahin ang tatlong mga bigating manlalaro at ilan pang collegiate players isa na si Michelle Cobb, habang ginagabayan ni national team coach Brazilian Jorge Edson Souza De Brito.

Pagpasok ng 2023 Invitational at 2nd All-Filipino Conference tinapik ang mga mahuhusay na galing Ateneo Blue Eagles na sina Faith Janine Nisperos, Erika Raagas at Janel Maraguinot, UAAP champion La Salle Lady Spikers na sina Sharma at libero Justine Jazareno.

Idinagdag din ang mga beterano at Adamson Lady Falcons-connections na sina Christine Soyud at Shiela Marie ‘Bang’ Pineda.

Sa nalalapit na season, sinalpak naman sina three-time NCAA MVP at champion Grethcel Soltones mula Petro Gazz at 2022 Invitational Conference Finals MVP Domingo buhat sa Creamline/Nakhon Ratchasima Cat Devils upang lalong pumwersa.

“Guess who’s set to join the Block Party?! It’s the highly recruited multi-awarded middle blocker and former Finals MVP Celino Domingo – all charged up from her stint in the Thailand League! Get ready for a powerhouse season with this welcomed reinforcement at the middle! Welcome back home, welcome to Akari!” litnya ng team management sa Instagram nitong Sabado.

Paniguradong magiging isa powerhouse ang pagpasok nina Domingo at Soltones sa Power Chargers para sa karagdagang beterano sa koponan, na ang best finish pa lang sa apat na torneo na liga ay pampito. (Gerard Arce)