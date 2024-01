NAG-IISA lang ang historical film na napabilang sa 10 tampok na pelikula sa Metro Manila Film Festival 2023 at ito ay ang GOmBUrZa.

Sa bihirang pagkakataon, pinuri ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) ang pelikula at hinimok pa ang publiko, partikular ang mga kabataan, na panoorin ito para mamulat ang kanilang kamalayan sa kasaysayan ng mga bayani ng bansa.

Ayon kay CBCP President Bishop Pablo Virgilio David, maganda ang ginawang pag re-research ng mga filmmaker bago nila ginawa ang pelikula.

Aniya, tiyak na bubuhayin ng pelikula ang pagiging makabayan ng mga Pilipino.

Pinuri ni Bishop Ambo ang bawat aspeto ng pelikula, mula sa teknikal, direksyon, pagkakasulat at maging ang acting ng mga bida sa pelikula na sina Dante Rivero, Enchong Dee at Cedrick Juan.

Ayon sa obispo, mahusay ang naging direksyon ng pelikula dahil kay Direk Jose Lorenzo Diokno, na anak ni Atty. Chel Diokno.

“It will make you appreciate what it truly means to be a “Filipino,” ani Bishop David.