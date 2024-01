 Bobby Balucanag, Nueca Ecija asinta ‘8’

STANDING

TEAM W L

Nueva Ecija Capitals 7 0

Biñan Tatak Gel 7 0

San Juan Kings 5 0

Quezon Titans 6 1

Caloocan Supremos 5 1

Kyusi Pablo Escobets 4 2

1Munti 5 3

MisOr Mustangs 3 3

RCP-Shawarma 1 7

NKT Sniper 0 7

Mga laro ngayon

(FilOil EcoOil Arena)

4 pm – NKT Sniper vs JT Bulacan Taipan

6 pm – RCP Demigod vs Nueva Ecija Capitals

8 pm – Novaliches Warriors vs Manila City Stars

IPAPAGPAG ni Bobby Balucanag at mga tropa sa Nueva Ecija Capitals ang mga kalawang dala ng dalawang linggong kasiyahan ng Pasko at Bagong Taon pagsagupa sa RCP-Shawarma Shack Demigods sa pagbabalik ng Pilipinas Super League President’s Cup elims sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan ngayon (Lunes).

Unang magsasagupa ganap na alas-4:00 ng hapon ang NKT Sniper (0-7) at JT Bulacan Taipan (2-5) bago ang walang bahid na Nueva Ecija (7-0) na misyong masungkit ang solong liderato kontra RCP Demigod (1-7) sa alas-6:00 ng gabi. Magtatapat din ang Novaliches Warriors (3-4) at Manila City Stars (2-5) sa alas-8 ng gabi.

Huling tinagpas ng Novo Ecijanos ang Novaliches QC Warriors, 96-74, bago magpahinga ang liga sa pagtatapos ng taon.

Umangas doon si Balucanag ng 15 points, 6 rebound at 2 assists habang umiskor ang lahat ng iba pang 11 manlalaro sa coast-to-coast na panalo ng Capitals, pag-aari ni Bong Cuevas at kilalang NE Rice Vanguards sa Maharlika Pilipinas Basketball League.

“Nag-uumpisa pa lang at mahaba pa ang liga,” saad ni NE coach Jerson Cabiltes. “We need to learn more from each of our past game dahil hindi pa namin nakakatapat ang mga contending teams.” (Lito Oredo)