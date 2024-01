Bennie Boatwright, Beermen palaban sa Top 4

STANDING

TEAM W L

*Magnolia 9 2

*Phoenix 7 2

*Meralco 7 2

*SMB 7 3

*Ginebra 6 3

*NorthPort 6 4

*Rain or Shine 5 5

TNT 4 6

NLEX 3 6

Terrafirma 2 8

Converge 1 8

Blackwater 1 9

* – quarterfinalists

Mga laro sa Miyerkoles

(Smart Araneta Coliseum)

4 pm – Phoenix vs Meralco

8 pm – NLEX vs Converge

NAGLIYAB ng 51 points si Bennie Boatwright para ikampay ang San Miguel Beer sa pang-apat na sunod na panalo sa PBA Commissioner’s Cup, 132-110 laban sa Terrafirma sa Smart Araneta Coliseum nitong Linggo.

Mula sa field ay 19 of 31 si Boatwright, 7 for 13 sa labas ng arc.

Ang 23 niya sa first quarter at 34 sa first half ang pinakamarami sa isang period at half ngayong conference. Ang 51 ang pinakamalaking puntos din ng isang Beerman pagkatapos ng 57 ni Shabazz Muhammad sa 115-110 win ng SMB kontra Meralco noong 2021-22 Governors Cup.

Angat sa 7-3 ang San Miguel sinakop ang pang-apat na puwesto, puwede pang gumanda ang kartada kapag tinalo ang Blackwater sa huling asignatura sa elimination round sa Biyernes.

“Just give all the credit to the coaches and my teammates. They were looking for me today,” pahayag sa postgame ni Boatwright na may 12 rebounds, 3 assists at 2 blocked shots pa bago iniupo kulang 3 minutes pa sa laro nang malayo na ang SMB 124-106.

Pinangunahan ng 22 points ni Don Trollano ang locals ni coach Jorge Gallent. May tig-16 sina CJ Perez at Mo Tautuaa, may 12 markers, 7 assists si Terrence Romeo. Namigay ng 10 dimes si Chris Ross.

Sa pampitong sunod na talo ay nabaon sa 2-8 ang Dyip, humugot ng 26 points mula kay Javi Gomez De Liano at 17-17 mula kay Thomas de Thaey. May 13 markers si Stephen Holt.

Ang iskor

San Miguel Beer 132 – Boatwright 51, Trollano 22, Tautuaa 16, Perez 16, Romeo 12, Lassiter 6, Cruz 6, Brondial 2, Ross 1, Teng 0.

Terrafirma 110 – Gomez de Liano 26, De Thaey 17, Tiongson 17, Holt 13, Camson 11, Sangalang 6, Cahilig 6, Carino 6, Miller 4, Alolino 4, Go 0, Ramos 0.

Quarters: 33-30, 67-60, 103-91, 132-110. (Vladi Eduarte)