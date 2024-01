Nais ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na magkaroon ng mas maraming panahon sa kanyang pamilya.

Ito ang New Year’s resolution ng pangulo kaalinsabay ng pagtatapos ng holiday season nitong January 6.

Sa kanyang lingguhang vlog, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na dahil sa pagiging abala at maraming ginagampanang tungkulin bilang pre¬sidente ay halos hindi na nito nakikita ang kanyang pamilya.

“Ang new year’s resolution ko simple lang, I’d like to spend more time with my family. Hindi ko na sila halos nakikita dahil siyempre busy tayo, busy rin sila,” anang pangulo.

Malaking bagay aniya kapag kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay dahil nawawala ang stress at magaan sa pa-kiramdam na may panahong kasama ang mga ito araw-araw.

“Napakalaking kaginhawaan parang lumalamig ang ulo mo at magiging maliwanag ang isip mo pagka may panahon ka kasama ng mga pamilya mo, mga kaibigan mo at mahal sa buhay. Siyempre limitado ‘yan pero I would like to spend more time with my family,” dagdag ng pangulo.

Kasama rin sa New Year’s resolution ng presidente ay magawa ang lahat ng mga plano para sa bansa upang magtuloy-tuloy ang pagsulong ng bansa para sa isang Bagong Pilipinas. (Aileen Taliping)