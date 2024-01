Ayuda sa 4 sektor, malapit na!

Gaya po ng ating nabanggit noong nakaraang kolum, ang taong 2024 ay inaasahan nating magiging magandang taon para sa ating lahat na mga Pinoy.

Ito’y dahil sa maraming positibong pag-usad o positive developments ngayongumpisa ng taon, gaya na lamang nitong 2024 national budget na may halos P500 bilyong ayuda para sa ating iba’t ibang sektor ng lipunan na kinabibilangan ng ating nga nangangailangang kababayan.

Kabilang sa mga ito na nakapaloob sa Republic Act (RA) 11975 o 2024 General Appropriations Act (GAA) ay ang P60 bilyon para sa Ayuda sa Kapos Ang Kita (AKAP) na isahang bigay ng P5,000 para sa mga pamilyang may buwanang kita lamang na P23,000 o mas mababa pa.

May P30 bilyon naman sa 2024 GAA o national budget na para sa Tulong Pang-Hanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) program ng Department of Labor and Employment (DOLE) bilang probisyon sa mga nawalan ng trabaho, underemployed at seasonal workers.

Isa pa ang P23 bilyon para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na naglalayong magbigay ng medical, burial, food, transport at iba pang tulong sa mga kababayan nating dumaranas ng krisis.

Nadoble din ang 2024 budget para sa pension ng ating mga senior citizens, kaya magiging P1,000 na imbes na P500 ang matatanggap kada buwan ng ating mga lolo at lola, base sa RA 11916 kung saan ang inyo pong lingkod ay kabilang sa mga pangunahing may akda sa pagpapalawig ng benepisyo sa ating mga elderly.

Kaugnay nitong mga ayuda na ito sa 2024 budget na isinabatas ni Pangulong Marcos, ay ang apat pang mga panukala na apruba na ng Kongreso, ang nakatakdang lagdaan ng ating Pangulo sa mga darating na araw. Ang mga panukalang ito ay pawang magbibigay din ng ayuda sa iba’t ibang sektor.

Kabilang dito ang mga panukalang magbibigay benepisyo sa ating mga marinero o overseas Filipino workers (OFWs), mga lolo at lola, mga mag-aasin at mga entrepreneurs o negosyante.

Ang inyo pong lingkod ay isa sa mga may-akda ng apat na mga panukalang ito, kasama nina CamSur congressmen Migz Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata, at Bicol Saro Party-list Rep. Brian Yamsuan.

Ang bill para sa mga kababayan nating marino ay nagbibigay ng sapat na kapangyarihan sa Department of Migrant Workers (DMW) at iba pang kinauukulang ahensya upang mas protektahan ang tinatayang 700,000 seafarers mula sa panahon ng kanilang pagsasanay at recruitment hanggang sa kanilang pagreretiro sa propesyon.

Layunin nito na bigyan ng “full protection” ang mga Filipino seamen na nagseserbisyo sa mga foreign-flagged ships maging sa Philippine-registered vessels na nago-operate sa internasyunal na karagatan sa panahon ng kanilang pagtatrabaho. Kasama dito ang tulong ng ating pamahalaan sa mga seamen natin sa mga kaso nila ng maritime accidents, epidemya o pandemya, at natural o man-made na krisis.

Isa po sa mga probisyon ng aking original bill, ang HB 2269, na na-retain sa consolidated bill na isinumite na kay Pangulong Marcos para maisabatas ay ang pagbibigay ng libreng legal assistance sa mga seafarer na nahaharap sa anumang legal na usapin sa labas ng ating bansa.

At bilang health protection at medical care, bahagi rin ng panukala ang probisyon sa aking orihinal na panukala kung saan nire-require natin ang mga shipowner na asistehan ang kanilang mga kinuhang seaman sakaling ito’y namatay o nagkaroon ng disability bilang resulta ng occupational injury o pagkakasakit.

Sa isa pang panukala, ang mga lolo at lola natin ay makakatanggap naman ng cash bonanza kapag sila’y umabot sa edad na 80 o 90 at hindi lamang kapag naging centenarian o 100 taon na sila.

Bihira naman pong umabot sa edad na 100 ang mga Pinoy kaya hindi naman magiging pabigat sa pamahalaan at Kongreso kung ipapakita ang appreciation sa mga naging kontribusyon ng ating mga lolo at lola at iba pang senior sa lipunan. Bigyan natin sila ng cash na matatanggap nila pagdating ng edad 80 at 90 gayundin kapag naging centenarian na.

Ayon sa DSWD, sa ngayon ay mayroon tayong 662 Filipino centenarians.

Para naman buhayin ang industriya ng pag-aasin sa bansa, layunin ng panukalang aming ipinasa ang limang taong masterplan para palawakin ang mga lugar na ilalaan para sa paggawa ng asin.

Ito’y bilang pagsuporta sa intensyon ng ating Pangulo na pasiglahin ang naghihingalong industriya na sa ngayon ay sumadsad na ang lokal na produksyon gayong kung tutuusin ay isang archipelago ang Pilipinas at may malawak na baybayin. Nakakalungkot na kailangan pa nating mag-import ng 90 porsiyento ng taunang pangangailangan ng bansa sa asin.

Inaantay na rin natin ang pagsasabatas ng panukala na inendorso ni Pangulong Marcos para sa agarang aksyon na naglalayong i-level up ang kalidad ng mga produktong gawang Pinoy at maipatas sa mga pamantayang pang-internasyunal nang sa gayon ay maging mas competitive ang ating mga negosyante sa kanilang mga produkto.

Ang pinal na bersyon ng Kongreso sa panukalang lilikha ng isang multisectoral body na siyang mangangasiwa sa pagpapatupad ng pangmatagalang “Tatak Pinoy” o “Proudly Pinoy” Strategy (TPS) para sa Pilipinas ay na sumite na rin sa Malacanang.

Ito ay may layuning palawakin ang kakayahan at kapasidad ng mga lokal na negosyo at makagawa ng mga sopistikadong mga produkto at mahuhusay na serbisyo na maaaring makipagkumpetensya sa pandaigdigang merkado.

Hindi nyo po naitatanong pero bago ako nahalal sa serbisyo publiko bilang governor ng CamSur noong 2004 ay naging entrepreneur muna po ang inyong lingkod kaya may kaalaman po tayo sa pagnenegosyo na ngayo’y ating nagagamit sa paglikha ng mga panukalang makatutulong sa mga kababayan nating mamumuhunan.

Umaasa po tayo na ang paglagda ng Pangulo sa apat na panukalang batas na mga ito ay magiging magandang simulain rin para sa taong 2024.

Antay lang, kapit lang mga kababayan ko dahil tunay ngang walang sektor, walang Pilipinong maiiwan sa daan tungo sa inaasam nating pag-unlad sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos.