NAGSANIB puwersa ang nasa 400 Pinoy vendor sa Ontario, Canada para ilunsad ang Bayanihan Na project na naglalayong makalikom ng pondo para sa mga kababayan na may cancer sa nasabing bansa.

Pormal na inilunsad ng Pinoy Ontario Vendors ang programa sa idinaos na gala night kamakailan lang na nagtatampok sa pinaghalong kultura ng mga Filipino at Canadian.

Bukod sa pagpapalitan ng ideya para sa pagpapalawak ng kanilang network, pangunahing misyon ng grupo na makalikom ng pondo para sa Cancer Warriors Foundation at Art Relief Mobile Kitchen sa Pilipinas.

“We were also inspired by what they do.They’re helping a lot but of course they need funds for their project.”” ayon kay Pinoy Ontario Vendors founder Paolo Bucud.

Aniya, nakipag-ugnayan na rin sila sa MasterCard at Visa para mapababa ang credit card tax ng mga vendor at maidagdag sa kikitain nila para sa kanilang proyekto.

Dumalo rin sa nasabing okasyon sina Canadian Minister of Small Business Rechie Valdez at Philippine Consul General in Toronto Angelica Escalona.