‘Di nagpahuli sa new hairstyle ni KD: Alexa ibinida pulang buhok

Ibinida ng Kapamilya actress na si Alexa Ilacad ang kanyang ‘dream hair’ sa kanyang social media accounts.

Hindi nga nagpahuli si Alexa sa kanyang ka-love team at manliligaw na si KD Estrada na may bagong look ngayong 2024.

Kung si KD ay may bagong hairstyle, si Alexa naman ay may bagong hair color.

“Burning RED finally achieved my dream,” sey ni Alexa sa kanyang broadcast channel.

“Officially a REDHEAD” na nga raw siya after niyang gawin ang teleseryeng ‘Pira-Pirasong Paraiso’.

Pinusuan naman ng mga netizen at mga kapwa niya artista gaya ni Barbie Imperial ang kanyang red hair.

Hindi pa nakikita ng personal ni KD ang bagong look ng nililigawan niya dahil nasa Thailand pa rin ang actor-singer kasama ang kanyang buong pamilya para magbakasyon.

Samantala, inaabangan na kung ano ang mangyayari sa mga characters nila na sina Elon at Angela sa hapon seryeng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ na nasa huling tatlong linggo na.

Bonggel!