Trak nawalan ng preno: 4 sinalpok, 1 dedo

Todas ang isang estudyante habang sugatan ang tatlong iba pa, kabilang ang dalawang magkaangkas sa motorsiklo, matapos araruhin ng truck sa Brgy. Culianan, Zamboanga City nitong Biyernes nang hapon.

Ayon sa report ng Zamboanga City Police, magkaangkas sa motorsiklo sina John Tutanes at pamangkin na si Danica Tutanes nang huminto sila sa pedestrian lanes, para bigyang-daan na makatawid ang dalawang estudyanteng sina Marian Mortales at Micaella Francisco.

Habang tumatawid ang mga estudyante ay biglang dumating ang rumaragasang truck at binangga ang mga ito.

Dead on the spot si Mortales habang sugatan si Francisco at ang dalawang sakay sa motorsiklo.

Ayon sa imbestigasyon ng Zamboanga Police Station 4, nawalan umano ng preno ang truck na minamaneho ni Arman Laranjo na pagmamay-ari ng Aleson Shipping Lines.

Agad na dinala sa ospital ang mga biktima habang nasa kustodiya ng pulisya ang driver ng truck.

Nangako naman ang pamunuan ng Aleson Shipping Lines na sasagutin ang lahat ng gastusin ng na-sawi at mga nasugatan sa aksidente.

(Ronilo Dagos)