Sharon, Gabby concert tuloy na uli

Yes, tama ‘yung unang nasulat namin na hindi na tuloy ang February 13 ‘next chapter’ concert ng ex-couple na sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion.

Hindi naman lihim na dapat may 4th concert sina Sharon, Gabby sa Mall of Asia Arena.

Pero hindi na nga itinuloy ‘yon ng producer na si Nancy Yang.

Hindi naman lihim na may mga problema pang inayos bago mag-concert uli sina Sharon, Gabby after ng kanilang concerts noong October 27 (MOA Arena), October 30 (Okada Manila), at November 17 (Cebu), pero ayon nga da source namin ay matutuloy na ang 4th concert ng ex-couple.

Sabi pa ng source, “Abangan na lang ang announcement!”

Dagdag pa nga ng source, marami ang na-disappoint nang kumalat ang balitang hindi na magkakaroon ng concert uli sina Sharon, Gabby. Pero dahil ayos na nga ang naging problema, may new date na raw na ia-announce para sa ‘next chapter’ ng kanilang 4th concert.

Naku, good news ito para sa fans, supporters nina Sharon, Gabby kaya abang-abang na lang sa announcement ng new dates ng kanilang concerts.

Yes, dates at concerts, plural dahil hindi lang daw isa kundi marami, ha!

Mukhang pati shows abroad ay kinakasa na rin ang pagsasama uli nina Sharon, Gabby.

So bongga!