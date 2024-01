Senior biker sumemplang, pisak sa 10-wheeler

Patay ang isang senior citizen matapos na magulungan ng 10- wheeler truck ng matumba ang sinasakyang bisikleta sa Brgy. Mactan, Lapu Lapu City, Cebu nitong Huwebes.

Kinilala ang biktima na si Herminihildo Villaver, resiente ng nasabing lungsod.

Ayon sa Lapu-Lapu City Police Office Traffic Division, tinatahak ng biktima ang makipot at lubak-lubak na kalsada habang kasunod ang truck.

Subalit habang lumalagpas ang truck ay na-out balance ito at natumba ang bisikleta.

Napailalim ang biktima sa truck at nagulungan ng huling gulong.

Dead on the spot ito matapos na magtamo ng grabeng pinsala sa ulo at katawan.

Nasa kostudiya na ng Lapu-Lapu City Police ang driver na nahaharap sa kasong reckless imprudence re-sulting in homicide. (Ronilo Dagos)