Scottie Thompson, Gin Kings sesementuhan kapit sa Top 4

Mga laro ngayong Linggo:

(Smart Araneta Coliseum)

3:00pm – Terrafirma vs SMB

6:30pm – NorthPort vs Ginebra

UNAHAN sa win No. 7 ng PBA Commissioner’s Cup ang Ginebra ni Scottie Thompson at ang NorthPort sa second game mamaya sa Smart Araneta Coliseum.

Final match na sa torneo ng Batang Pier (6-4), sasakay sa momentum ng 106-89 win laban sa Blackwater nitong Biyernes.

“It was a crucial game in terms of placing,” ani coach Bonnie Tan sa panalo. “Now we have to win our next game against Ginebra to get a better position.”

Sina Arvin Tolentino, Joshua Munzon, Paul Zamar at Venky Jois ang namuno sa Batang Pier kontra Bossing.

Kalahating laro lang sa unahan ng NorthPort ang parehong 6-3 na Gin Kings at San Miguel Beer, magkabuhol sa 4th-5th. Nasa unahan ang Magnolia (9-1), Phoenix (7-2) at Meralco (6-2).

Kasama ang Gins at Batang Pier sa mga nakikipagbalyahan sa top four at sa twice-to-beat bonus na kaakibat nito sa quarterfinals.

Tatapusin ng Ginebra ang elims kontra NLEX sa January 13 sa Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi, Albay.

Sa likod nina Scottie, Christian Standhardinger, Maverick Ahanmisi at Tony Bishop ay kinalos ng Gins ang TNT 86-78 noong Christmas Day.

(Vladi Eduarte)

