Ogie, Regine mala-honeymooners sa Balesin

Favorite talaga ng mag-asawang Ogie, Regine (Velasquez) Alcasid ang Balesin Island.

Ilang beses na silang nag-celebrate roon ng holidays kasama ang kanilang pamilya.

At dahil parehong may New Year’s countdown show sina Ogie, Regine noong December 31 ay January 2 na nagpunta sa Balesin Island ang mag-asawa.

At tsika nga ni Ogie, “We’re enjoying. Kasama namin ang pamilya. We’re a big group. Enjoy talaga. We really like Balesin Island. Member kami rito.”

At dahil nag-Balesin Island nga sila, absent muna si Ogie sa ‘It’s Showtime’.

Nagpaalam nga raw muna siya sa show para makapagbakasyon, rest muna sila ni Regine at ng kanyang pamilya.

“Ang dami rin kasi naming work lately kaya nagpaalam muna ako sa ‘It’s Showtime’. Pero sa Monday, work na uli ako,” sey ni Ogie.

Anyway, marami naman ang nagsasabing parang honeymooners sina Ogie, Regine sa Balesin Island.

In fairness, kahit 13th years nang kasal sina Ogie, Regine, sa tuwing nagbabakasyon naman sila ay parang palaging nasa honeymoon naman sila dahil sa sobrang ka-sweet-an ng mag-asawa, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)