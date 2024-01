Nagpabudol

Noong hindi pa malaganap ang teknolohiya at internet, nagdadala ng takot at kaba ang salitang ‘budol’. Lagi na itong iniuugnay sa isang pangkat na walang awang nambibiktima ng mga tao sa pamamagitan ng panloloko.

Nakilala ang budol-dubol gang sa modus na kakausapin muna ang biktima, papagaangin ang loob hanggang sa maglabas ng pera o alahas at ibigay sa kanila. Saka na lamang matatauhan ang biktima kapag nakalayo na ang mga suspek. Galing sa salitang Hiligaynon ang ‘budol’ na ang ibig sabihin ay panloloko.

Sinasabi na ginagamitan din daw ng hipnotismo ang pambubudol kaya madaling makumbinsi ang biktima na ilabas ang kaniyang pera at mga alahas. Komplikado ang operasyon ng budol-budol gang. Maraming kasabwat. Gagawing kapani-paniwala ang kanilang intensyon. Kung minsan, mandadamay pa ng kakilala upang lalong maging kapani-paniwala.

Karaniwang nagiging biktima ng nambubudol ay ang mga may edad at mga retirado. Pinag-aaralan ng mambubudol ang pagkatao ng kanilang bibiktimahin. Gustong-gusto nila ang nag-iisa sa bahay o kumakain mag-isa sa isang restawran. Lalapitan nila ang biktima, kakaibiganin, papaniwalain sa kanilang intensyon. Hanggang maglabas na ng pera ang biktima. May mga kaso pa ngang nagwi-withdraw sa bangko ang biktima habang kasama ang mga suspek.

Nang lumaganap ang teknolohiya, saka na lamang tumambad sa atin ang kanilang operasyon. Napanood natin mga balita at social media ang kuha sa mga CCTV ng mismong pambubudol. Mabibilis ang kilos ng mga kawatan. Kalkulado. Maraming kasabwat hanggang sa mismong pagtakas.

Marahil, kung bakit mga nakatatanda ang karaniwang biktima ng pambubudol, ay dahil sa mabilis silang magtiwala. Lalo’t magiliw at mukhang may sinseridad ang pakikipag-usap ng mga suspek.

Dahil sa kanilang hindi pangkaraniwang paraan ng panggagantso, iyong hindi marahas at mabilisan, idagdag pa ang pagiging tanyag, kaya naman nagkaroon ng bagong kahulugan ang pambubudol sa kasalukuyan. Kahulugang masasabing hindi kasing tahasan ng mismong pambubudol pero naroon pa rin ang elemento ng pagkumbinsi at kadalasan, pakiramdam na niloko o nabiktima ka.

Tutal din lamang maraming magpapayo ngayon na may kinalaman sa pera o kabuhayan, kaya itong pangalawang kahulugan ng pambubudol ang nais kong bigyang pansin sa unang kolum ko para ngayong bagong taon.

Aaminin ko, mas madali na tayong mabudol ngayon. Mas madali tayong makumbinsi na gumastos dahil sa dami ng pwedeng pamilian at pamilihan. Pwedeng pumunta sa mall o kaya umorder ng produkto online. Pwedeng dumalaw sa birtwal na komunidad kung namimili at nagbebenta ang karamihan. Sapatos? May grupo akong kinabibilangan. Bisikleta? Marami. Kotse, patingin-tingin din. Gadget? Lalo na. Murang tiket para sa biyahe? Napakadali.

Mas mabilis na tayong gumastos at komonsumo. Hindi na kailangang magpagod. Pati ang social media ay nakikipagsabwatan kung ano ang iyong kinahihiligan. Sa lahat ng ito, kapag nakabili tayo ng produktong hindi naman natin kailangan, pagkabayad, saka natin pagsisisihan. Kung kailan nabudol na tayo. Idagdag pa ang totoong manlolokong naglipana ngayon sa internet.

Ngayong panahong ito, kung gaano kabilis gumasta, ganoon naman kahirap kumita. Kaya pag-isipang mabuti kung talaga bang kailangan ang bibilhin.