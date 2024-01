May cancer, dialysis patient ng EMBO nagmakaawa vs pagtabla sa yellow card

Matapos ihayag ng Makati City na wala nang bisa ang yellow cards na may address sa 10 EMBO barangays, ilang residente na ang humihingi ng tulong.

Ang yellow card ang ginagamit ng mga residente sa libreng pagpapagamot sa mga ospital na pinapatakbo ng Makati LGU.

Bukod sa libreng pagpapagamot, mawawalan na rin ang mga ito ng libreng gamot at vitamins.

Sa Facebook post ni Mich Licardo, ibinahagi nito ang larawan ng kaniyang tatay na may sakit at humihingi ng tulong lalo na ngayon na wala na silang yellow card.

“Ayan po ang tatay ko paano nalang po ngayon siya gagaling, hindi na puwede magamit ang yellow card ng Makati. Stage 4 na tatay ko hirap na hirap cya kapag hindi siya nache-chemo therapy at maintenance at mga gamot na natatanging nakakatulong sa tatay ko yellow card lang ang tanging nakakatulong sa tatay ko.”

“Sana naman naaawa kayo sa mga kagaya ng tatay ko may sakit na gusto pang mabuhay, san kami pwede lumapit para maipagpatuloy ang gamutan ng tatay ko,” dagdag pa nito.

Nalungkot din si Annabelle Morgadez Jumawan sa pagkawala ng kaniyang yellow card at ibinahagi ito sa Facebook.

“So eto na nga, tinangal na nga ang bisa ng Yellow Card para sa mga Citizens ng District 2 ng Makati. Dahil under na nga daw ng Taguig to. Pero sana binigyan naman nila ng exemptions ang mga kagaya naming nabubuhay nalang sa tulong ng dialysis as a Kidney Failure Patient. Yung mga kagaya ng mga cancer patient na need ng libreng Chemo Theraphy.”

“Pero i need to be strong kahit sobrang stress ng balitang binagsak niyo itong New Year pa talaga. Para niyo kaming tinangalan na ng will to Live,” dagdag nito.

(Carl Santiago)