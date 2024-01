Majoy Baron handang matuto sa sistema ng High Speed Hitters

Panibagong kapaligiran, mga kasama at sistema ang nakatakdang harapin ni dating collegiate MVP at ASEAN Grand Prix Best Middle Blocker Mary Joy “Majoy” Baron sa PLDT High Speed Hitters matapos pormal na pumirma ng kontrata sa kanyang bagong koponan sa 2024 season ng Premier Volleyball League (PVL) simula Pebrero.

Hindi maitatangging malaki ang nakuhang karanasan ng 28-anyos mula Concepcion, Tarlac sa sistemang iminulat ni coach Ramil De Jesus sapol nang mapabilang ito three-peat ng De La Salle University Lady Spikers mula 78th hanggang 80th season ng UAAP.

“’Yung thought na everything I learned from La Salle and F2, lalawak pa because I’m in a new system makes me really excited,” pahayag ng 5-foot-11 middle hitter na nakatakdang alamin ang papatakbuhing sistema sa ilalim ng dating PVL champion coach na si Rald Ricafort. “Every new coach and every new teammate, I intend to learn from them.”

Hindi naman maninibago nang husto si Baron sa kanyang mga kasamahan dahil makakapaluan pa rin nito sa High Speed Hitters ang mga dating kakamping sina Mika Aereen Reyes at bagong pirmang si kapitana at ace playmaker Kim Fajardo, habang parte rin ng grupo si dating La Salle spiker Erika Santos.

Inaabangan na rin ang isa pang dating kakampi sa La Salle at F2 Logistics Cargo Movers na si Kim Kianna Dy na inaasahang iaanunsiyo anumang araw ng PLDT management.

Isa sa mga maaasahang defender at quick hitter ang UAAP 79th season MVP at 2019 ASEAN Grand Prix Best Middle Blocker bilang miyembro ng national team.

“I’m coming into the PLDT team as a student of the sport. Hopefully, I ace this challenge as well,” saad ni Baron na makakasama rin ang powerhouse line-up nina Fiola Ceballos, Jules Samonte, Honey Royse Tubino, Dell Palomata, Rachel Austero, Lut Malaluan, Jessey De Leon, Kath Arado at Filipino-Canadian Savannah Davison.

(Gerard Arce)