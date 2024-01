Isiniwalat ni Albay Rep. Edcel Lagman ang pag-arangkada ng kampanya para sa Charter change (Cha-cha) sa pama-magitan ng people’s initiative (PI) na may kasama na umanong ‘bilihan’ para suportahan ito.

Ayon kay Lagman, sinimulan na umanong ilunsad ng mga kongresista mula sa supermajority coalition ang Cha-cha sa pamamagitan ng PI base na rin sa impormasyon na ipinarating sa kanya ng mga municipal mayo¬r ng Albay.

Ayon sa kongresista, noong Enero 5, inabisuhan umano ang mga municipal mayor ng League of Mayors ng probinsya ukol sa idadaos na general meeting na hindi binanggit ang agenda.

Sa naturang pulong, ipinaalam umano ang ukol sa isusulong na people’s initiative bilang paaran ng pag amiyenda ng Konstitusyon kasabay ng pangakong bibigyan ng mobilization funds at forms na lalagdaan ng three percent ng registered voter’s ng legislative district na nasasakupan ng kanilang munisipyo,

Ang pipirma umano sa pestiyon para sa people’s initiative ay bibigyan ng P100 kada isa kung saan ang 50% ay naibigay na umano sa mga municipal mayor at kani-kanilang coordinators.

“This movement is apparently nationwide as congressmen belonging to various political parties have been sent the necessary forms,” ayon kay Lagman.

Nilinaw ni Lagman na bagama’t sa ruling ng Supreme Court sa Santiago v. Comelec (G.R. No. 127325) ay nakasaad na pinahintulutan ng konstitusyon ang pag-amiyenda sa pamamagitan ng people’s initiative ngunit wala naman umanong itinakdang implementing law para rito.

Tinukoy ng solon ang Lambino v. Comelec (G.R. No. 174153), na kung saan ibinasura ng Supreme Court ang petisyon para sa people’s initiative dahil sa iba’t ibang ‘fatal defects’.

Bukod dito, ayon pa kay Lagman, ilang katanungan pa rin na dapat masagot tulad ng una, sino ang mastermind ng kampanya, ano ang mga isusulong na proposed amendment, saan galing ang pondo at bakit kailangan bilhin ang voters’ initiative?

(Eralyn Prado)