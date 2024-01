Karera Tips Ni JP Gonzales

Enero 7, 2024 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 5 Boss Uno, 3 Blame The Ghost, 1 Chiller

R02 – 3 My Dear Magnolia, 6 Daginding, 4 Express Lane

R03 – 4 Piece Of Cake, 5 Ayuda, 6 High Quality, 2 Eyeshot

R04 – 3 Ambisioso, 1 Palauig/Charm Campaign, 4 Platinum Frolic, 8 Life Gets Better

R05 – 3 Color Blast, 5 Himanshi, 8 Tulak Ng Bibig, 1 Jacqueline

R06 – 3 Modern Stroke, 4 Celebrity, 6 Havana Oohnana, 5 Happy Julliane

R07 – 9 Amiable Maxinne, 1 Guerrero Warriors/Heavy Weight, 2 Bahandi/Home Court

R08 – 4 Mandatum, 6 Sultanov, 10 Lucky Lea, 11 Player Andri

Solo Pick: Piece Of Cake

Longshot: Modern Stroke, Amiable Maxinne