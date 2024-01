Jayson Tatum, Boston Celtics pinaliguan ng tres Utah Jazz

SUMANDAL ang Boston Celtics sa mainit na 3-point shooting at nakakasakal na depensa para putulan ng three-game winning streak ang Utah Jazz 126-97 Biyernes ng gabi sa TD Garden.

Naghulog ng 17 tres ang Boston, lima rito kay Jayson Tatum na umiskor ng 36. Nagdagdag si Kristaps Porzingis ng 19 points, tumapos si Jrue Holiday ng 14.

Kinumpleto ni Tatum ang 14th 30-point game niya ngayong season. Sa pangsiyam na sunod na laro ay nagsalansan ng 120 o higit pang puntos ang Celtics.

Mula opening tipoff ay nasa unahan ang Boston, dumistansiya hanggang 36 sa first half.

Wala raw magic formula ang matalas na opensa ng C’s.

“I think it’s just the talent, honestly,” bida ni Porzingis. “Us settling in a little bit to our roles and into our ways of playing. Tonight they were doubling JT and he was willing to make the right pass and the right play.”

Tanging ang 17 points, 5 rebounds at 5 assists ni Lauri Markkanen ang pumalag sa Jazz. Nanlamig sa 1 of 7 shooting lang si Jordan Clarkson.

Bukod sa mabilis na distribusyon ng bola, pinuwersa rin ng Celtics ang Jazz sa mga walang kwentang tira.

Nagkasya lang sa 34 of 94 clip ang Utah, 6 for 34 sa labas ng arc. Nagregalo pa sila ng 18 turnovers na nai-convert ng Boston sa 26 points.

(Vladi Eduarte)