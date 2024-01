Geraldine Jennings napasabak sa halikan kay Jameson Blake

Beauty queen material ang baguhang singer-actress na si Geraldine Jennings. Na matangkad, maganda, seksi, matalino, kaya siguradong makakasungkit talaga siya ng korona.

Aminado nga siya na nag-training talaga siya para sumali sa mga beauty pageant, at sa Miss Grand United Kingdom sana siya sasali. Pero dahil naging busy na siya, at nandito nga siya sa Pilipinas para mag-release ng kanta, at gumawa ng pelikula, ang ‘Isla Babuyan’ kasama si Jameson Blake, kaya nagbago ang atensiyon niya.

Pero, hindi naman daw niya isinasantabi ang planong maging beauty queen. Bata pa naman siya, at mahaba pa ang chance niya para maghanda.

Anyway, first time nga raw niyang nakilala si Jameson, na leading man nga niya sa ‘Isla Babuyan’. At ano ba ang impression nila sa isa’t isa?

“He’s very nice, very polite, and very talkative. He talked too much. And on set, he’s very professional with all the scenes. And he’s very helpful,” chika ni Geraldine.

At yes parehong single, walang dyowa sina Geraldine, Jameson. At natawa nga ang tinaguriang ‘the next most important star of 2024’ sa tanong ko kung posibleng ma-in love siya kay Jameson.

“Hahahahaha! He’s very professional,” paiwas na sagot ni Geraldine.

Pero, nagwagwapuhan ba siya kay Jameson?

“Yeah, he’s very attractive. I like his dimples. His eyes!” sagot niya.

Pero, kumusta bang kahalikan si Jameson?

“It’s my first kissing scene. It’s my first movie.

“Yeah, it fine. It was natural. It was normal. I wasn’t nervous at all. It was normal. He’s a nice person. And he’s very professional. And I knew him beforehand. It was good. It was fine!” sabi ni Geraldine.

Hindi ba torrid kissing scene ang ginawa nila?

“It was normal!” sey pa ulit ni Geraldine.

Eh si Jameson, kumusta ba ang experience niya sa kissing scene with Geraldine?

“She’s okey. She knows how to kiss. Hahahaha!” sagot ni Jameson.

Pero siyempre, since si Jameson nga ang mas matagal na sa showbiz, at nakagawa na ng mga ganung eksena sa harap ng kamera, kaya ginabayan niya ang baguhang aktres.

Anyway, panoorin na lang daw ang ‘Isla Babuyan’ para makita kung bukod sa kissing scene ay may iba pa ba silang mas matinding ginawa.

(Dondon Sermino)