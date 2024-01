Elle Villanueva super iyak, bugbog sarado

Super iyak si Elle Villanueva sa presscon ng serye nila ni Derrick Monasterio. Panay ang tulo ng luha niya habang pinapanood ang trailer ng serye.

“Ang dami ko po kasing in-invest sa serye na ito. Halos araw-araw nabubugbog ako (physically). ‘Yung tipong mag-i-end ang show, nandito na sa pisngi ang mata ko, nandito na sa noo ang ilong ko. Parang ganun ang mangyayari.

“So nung makita ko ang trailer, ang ganda ng kinalabasan. I didn’t expect it to be that beautiful. Malaki talaga ang utang na loob ko sa GMA News & Public Affairs, kasi pinagkatiwalaan nila ako sa project na ito,” chika ni Elle, na panay pa rin ang iyak.

Pero, mas madali ba sa kanya na ang boyfriend niya mismo ang kapareha, kasama niya sa seryeng ‘Makiling’?

“Fortunately mas madali sa akin, at wala naman kaming disadvantage na nakikita. Siguro, `yun lang, naghihintayan lang kami kapag hindi pa tapos ang taping ng isa, para sabay kaming umuwi.

“We’re very open with each other. We’re very straightforward, na kapag may nakikita kaming mali sa isa’t isa, sinasabi namin, kahit hurtful siya,” sabi pa ni Elle.

Anyway, sa teaser pa lang ng ‘Makiling’ ay bugbog sarado talaga siya sa kamay nina Myrtle Sarrosa, Claire Castro, Kristoffer Martin, Teejay Marquez, Royce Cabrera.

May eksena pa nga na sa tindi ng sabunot sa kanya ni Myrtle ay nalagasan siya ng buhok.

“Actually, after ng scene na `yon, okey lang ako. Until pinakita sa akin `yung natanggal na buhok. Nagulat ako. Sabi ko, oh my God, totoo na talaga.

“Habang sinasaktan ako ni Myrtle, parang totoo na rin ang sigaw ko, na anong nangyayari? Feeling ko, inabuso na talaga ako ng mga tao. Kasi sa sobrang palagi siyang nangyayari, masyado mong ini-embody ang role, kaya akala mo totoo na talaga, napupunta na siya sa iyo.

“Eh, delikado rin kasi `yon. Pero after that, umiyak talaga ako. Kinausap ko ang mga boss, si Direk Rado, sinabi ko naman ang mga concerns ko, mga na-experience ko. And I’m so happy na nakinig sila sa akin.

“Sa totoo lang, mahirap magsalita kapag baguhan ka. And I really appreciate na they are really understanding, na hindi nila iisipin na pa-diva ako.

“And then, after that, pumunta sa akin si Myrtle, umiiyak din siya. Nag-iyakan na lang kami. Nag-worry ako na baka masama rin ang loob niya sa akin.

“Sabi ko, sana kahit nagkakasakitan kami, okey pa rin kami,” sabi na lang ni Elle.

Nahiya nga raw si Myrtle na sa halip na siya ang mag-comfort kay Elle ay ito ang nag-comfort sa kanya, dahil iyak din siya nang iyak.

Kaloka!