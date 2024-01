Nagbabala ang election watchdog na Democracy Watch (DW) sa Commission on Elections (Comelec) sa posibilidad na pagkakaroon ng election failure sa 2025 midterm elections sa sandaling i-award ang electronic voting system contract sa South Korean firm Miru Systems Co. Ltd.

Base umano sa lumalabas na datos na nagpapa¬kita ng performance ng Miru sa anim na bansa kung saan sila ang nagsagawa ng automated elec-tions, nabigo ang halalan sa tatlong bansa dahil sa isyu ng voting machines.

Ang naturang kontrobersiyal na halalan ay may alegasyon rin ng dayaan at pagbulusok ng voter confidence dahil sa recount ng ballot at paulit-ulit na pagboto.

Ito umano ay taliwas sa naganap na presidential election noong nakalipas na taon sa Pilipinas na nagkaroon lamang ng mababang “glitches” na kaagad naman natugunan ng mabilis na resulta ng halalan.

Bukod pa sa walang nakitang ebidensiya ng pandaraya ang independent third-party observers sa 2022 national polls.

(Juliet de Loza-Cudia)