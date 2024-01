‘Di na ginamit ‘Eat Bulaga!’: TAPE, Inc. sinunod utos ng korte

Sumunod sa desisyon ng korte ang TAPE, Inc. at GMA Network, Inc. na hindi na gamitin ang ‘Eat Bulaga!’ bilang title ng kanilang noontime show.

Simula nga ngayong Sabado ay ginamit na nila bilang official title ang dati nilang tagline na ‘Tahanang Pinakamasaya’ matapos ngang pumanig kina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court (RTC) Branch 273.

Sa 48-page decision na nilabas ng korte ay pinagbabawalan nga ang TAPE, Inc. at GMA-7 na gamitin ang mga trademarks na ‘Eat Bulaga’, ‘EB’, ‘Eat Bulaga and EB’, pati na rin ang logo, segment, jingles, at theme song at gayundin ang pagpapalabas ng mga episodes nito bago ang May 31, 2023.

Dahil sa biglaang pagpalit ng title ay hindi pa rin naiwasan na hindi banggitin ng isa sa mga host ng ‘Tahanang Pinakamasaya’ na si Isko Moreno ang dating title ng kanilang show.

Sa segment nila na ‘G sa Gedli’ ay hindi sinasadyang mabanggit ni Yorme ang ‘Eat Bulaga!’ bago mag-commercial break.

Samantala, naging masaya nga ang pagpasok ng bagong taon sa legit Dabarkads dahil nagamit na nila finally ang title na ‘Eat Bulaga!’ sa TV5 isang araw matapos lumabas ang court decision.

Kitang-kita naman na panig ang mga netizens na mabalik sa TVJ ang title ‘Eat Bulaga!’ kaya naman marami sa kanila ang natuwa at kinalibutan nang mapanood nila ulit ang TVJ at legit Dabarkads na kinakanta ang theme song na ‘Eat Bulaga!’

Sa episode nga rin ngayong Sabado ay ni-reveal ang bagong logo ng noontime show ng TV5.

Nakakatuwa nga na finally ay tapos na ang masalimuot na yugtong ito sa noontime shows war at sana nga ay makapag-move on na ang lahat.

Pak!

(Byx Almacen)