David nagpatakam sa suot na apron, white sando

Natakam ang mga netizen kay David Licauco na apron at white sando lang ang suot sa latest post niya sa social media.

Ini-endorso kasi ni David ang isang home device brand sa latest social media post niya.

Sa dalawang photos na pinost niya ay nakasuot nga lang siya ng white sando na pinatungan ng apron at may hawak na rice cooker sa unang photo at juicer naman sa ikalawa.

May isang netizen na nag-biro at kinumpara si David sa ulam, “Gusto ko rice cooker na ‘yan. May kanin na may ulam pa.”

Sey naman ng isang fanney, natakam at nagutom siya sa white sando photos ni David.

Pati nga ang Kapuso star na si Juancho Trivino na naka-work niya sa ilang teleserye ay napakomento, sey nito, “Ibang klase pala ‘pag naka-white sando.”

Wala pang comment ang ka-love team ni David na si Barbie Forteza, matakam din kaya siya sa latest white sando photos ni David?

Well…