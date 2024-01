Sumakabilang buhay na ang dating Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) president na si Archbishop Emeritus of Davao Fernando “Nanding” Capalla nitong Sabado, Enero 9.

Pumanaw si Capalla sa edad na 89.

Inanunsiyo sa Facebook page ng St. Francis Xavier Regional Major Seminary of Mindanao ang pagpanaw ng arsobispo.

“It is with our dee¬pest sorrow that we inform you of the death of our beloved Archbishop Emeritus of Davao, Most Rev. Fernan-do “Nan¬ding” Capalla, D.D.,” saad sa post.

Matatandaang si Capalla ay nagsilbi bilang pangulo ng CBCP sa loob ng isang termino mula 2003 hanggang 2005.

Kilala bilang isang peace advocate si Capalla noong nabubuhay pa.

Taong 1961 nang maordihan si Capalla bilang pari at hinirang na auxiliary bishop ng Davao noong Abril ng 1975. Sa kaparehong taon din siya naging ganap na obispo.

1987 naman ng hirangin siyang Administrator ng bagong tatag na Prelature of Saint Mary sa Marawi City ni Pope John Paul II.

(Vincent Pagaduan)