Sinisisi ni Senador Francis Escudero ang Palm Concepcion Power Corporation (PCPC) kung bakit nagkaroon ng malawakang blackout sa Pa-nay Island nitong nagdaang araw.

Ayon kay Escudero, nagkaroon ng unplanned shutdown ang PCPC at natagalan bago maibalik ang supply ng kuryente sa Panay Island. Ang nasabing generating company ay may kapasidad na 135 MW na siyang pinakamalaki sa rehiyon.

“Iyan ang partikular na nagsu-supply sa Wes¬tern Visayas, sa Panay Island na biglang binaba o shinutdown nang walang schedule at walang abiso,” wika ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“At noong tinurn-on na nila, imbes na apat na oras inabot sila ng higit tatlong araw bago nabalik kaya kulang talaga ang supply,” paliwanag pa niya.

Bubusisiin ng Senate Committee on Energy ngayong Miyerkoles ang Panay blackout kung saan inaasahang ipapatawag ang Department of En-ergy (DOE) at mga power firm sa nasabing isla.

Sabi ni Escudero, isa sa itatanong niya sa PCPC ay kung emergency ang kanilang unplanned shutdown o dahil sa kanilang kapabayaan.

Inabsuwelto rin ng senador ang transmission company dahil ang genco ang dapat talagang sisihin sa Panay blackout. Ang mga genco aniya ang mga pinakamalaking papel at ganansiya sa industriya ng kuryente.

“Ang may pinakamalaking nakukuha at binabayaran natin ay ‘yong generating company, pangalawa ‘yong distribution utility, pangatlo ‘yong transmission company,” ani Escudero.

Noong Enero 2, nawalan ng kuryente ang lalawigan ng Iloilo, Aklan, Capiz at Antique sa Panay Island. Damay rin ang Guimaras Island at Negros Occidental.