Birada ng ACT Teachers  vs More Power sa  malawakang blackout, walang basehan

Itinuturing ng More Electric and Power Corporation(More Power) ang power distribution utility sa Iloilo City na walang basehan ang naunang pahayag ni ACT Teachers Partylist Rep France Castro na dapat managot ang kumpanya sa naranasang malawakang blackout sa Panay Island.

Sa isang radio interview sinabi ni More Power President at CEO Roel Castro na mahirap sagutin ang bintang ni Rep. Castro lalo at wala itong basehan.

“Mahirap sagutin yung pahayag ni Rep Castro, sa tingin ko in fairness and with respect to Congressman she doesn’t understand the whole system and mahirap na po magrespond kung mali naman ang basis nila. It was just an accusation and walang basis” paliwanag ni Castro.

Sa imbestigasyon ukol sa insidente ay sinabi ni Energy Secretary Raphael Lotilla na ang dapat sisihin sa insidente ay ang ang power grid operator.

Ang Panay ang ikaanim na pinakamalaking isla sa bansa, kinabibilangan ito ng probinsya ng Aklan, Antique, Capiz at Iloilo.

Ipinaliwanag ni More Power President Castro na bagamat hindi maiiwasan na may ilang mga disturbances o problema sa system ay posibleng naiwasan sana ang pagcollapse nito at nangyaring total blackout kung agad nagkaroon ng pag-aksyon ang power grid operator.

Aniya, alas 12:00 ng tanghali noong January 2 ay nasa 83 megawatts ang nawala mula sa grid system dahil nagkaroon ng shutdown ang isang planta, dapat naagapan ito subalit ang sumunud na nangyari ay nagkaroon ng sunud-sunud na shutdown ang 6 pang planta.

Aminado si More Power Executive Castro na sa peak ng El Nino Phenomenon ay posibleng maulit kaparehas na insidente kung mabibigo muli na proteksyunan ang buong grid system.

“Even if there is enough generating capacity, it’s possible na maulit ulit ang ganitong total blackout if the system operator will not be active or will not be working” dagdag pa ni More Power President Castro.

Sinabi pa ng opisyal ng More Power na patuloy ang kanilang koordinasyon sa NGCP para sa pagbabalik ng kuryente sa mga residente ng Iloilo City.