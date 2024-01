Nais ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa na magkaroon din ng kaalaman ang Citizen Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) pagdating sa ‘rules on engagement’.

Ipinahayag ito ng Senador matapos lumabas ang video ng isang miembro ng CAFGU auxiliary na namaril isang lalaking nag-amok gayundin ang ama nito sa Negros Occidental.

Ayon kay Dela Rosa, dapat isama umano ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa kanilang pagsasanay sa mga CAFGU ang ‘rules on engage-ment’.

“Tanungin ko siguro ‘yong Armed Forces, particularly ‘yong Philippine Army unit handling the CAFGU kung pwede ba nilang isama sa training nila ‘yong rules and procedure pagdating sa confronting ‘yong mga amok, para ma-improve ‘yong kanilang response sa ganong klaseng sitwasyon. Hindi ‘yong baril nang baril lang kaagad. At tsaka ‘yong hindi dapat barilin, idadamay pa, binabaril pa. So dapat matuto sila,” giit ni Dela Rosa.

Ayon sa Senador, kung titingnan ang video, dapat hindi agad umano binaril ng CAFGU ang biktima na sinasabi niyang nagtangka sa kanya dala ang isang bolo sa halip nag-warning shot muna ito at maging pagbaril umano nito sa ama ay hindi mabigyan ng katuwiran.

(Eralyn Prado)