Hindi naging hadlang ang kahirapan sa buhay para makapagtapos ng kolehiyo at maging top 5 sa board exam ang isang lalaki sa lalawigan ng La Union.

Hindi sapat ang suweldong nakukuha ng kanyang ina bilang isang overseas Filipino worker (OFW), mabuti na lamang at naging scholar ng Commission on Higher Education (CHED) si Angelo Lozano mula first year hanggang fourth year.

Kinuha ni Lozano ang kursong Bachelor of Science in Forestry sa Don Mariano Marcos Memorial State University-North La Union Campus, Bacnotan, La Union kung saan nagtapos itong cum laude noong 2023.

Sa October 2023 Foresters Licensure Examination, naging Top 5 si Lozano sa rating na 90.30 percent.

Tinitimbang pa ni Lozano kung magiging bahagi ng academe o magtatrabaho sa Department of Environment and Natural Resources.