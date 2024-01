Bunsod ng pagsipa sa presyo ng bigas noong Disyembre, ikinokonsidera ng Department of Agriculture (DA) na magpairal ng mga suggested retail price (SRP) sa mga rice product.

Ipinaliwanag ni DA spokesperson Asec. Arnel de Mesa na makakatulong ang SRP upang manatiling abot-kaya ang presyo ng bigas sa mga con-sumer.

Sa ngayon aniya, nagsasagawa na sila ng konsultasyon sa mga industry player at stakeholder.

“Hindi ka puwede basta mag-issue ng SRP without doing the consultations with all the stakeholders, from the consumer groups, producer groups, ganoon din sa traders and millers, lahat sila ay dapat nakokonsulta sa pagtatakda ng suggested retail price (SRP),” paglalahad ni De Mesa sa inter-view ng DZBB.

“Kailangan nating tignan ‘yong composition sa producers group, paano na produce ‘yung palay hanggang sa maging bigas. And then, on the traders side, ano mga gastusin nila sa warehousing, sa milling, sa drying. Sa retailers naman, magkano ‘yong kanilang mga gastusin din po, at maikumpara, at sa ganoong paraan, makikita po ang magiging gains ng [suggested retail] price,” dagdag ng opisyal.

Nitong Biyernes, kinumpirma ng Philippine Statistics Authority (PSA) na ang rice inflation ay tumaas sa pinakamabilis na rate sa loob ng 14 taon nitong Disyembre.

Ayon sa datos ng PSA, ang average national price ng regular milled rice noong Disyembre ay P48.50 per kilo mula sa P46.73 noong Nobyembre 2023 at mas mataas naman kung ikukumpara sa P39.63 per kilo noong Disyembre 2022.

Sa well-milled rice naman, ang presyo per kilo noong Disyembre 2023 ay P53.82, mas mataas sa P51.99 per kilo noong Nobyembre 2023. Tumaas ng P10 ang bawat kilo ng bigas dahil P43.98 per kilo lamang ito noong Disyembre 2022.

Nagbabala naman ang grupo ng mga magsasaka na posibleng umabot sa P60 ang presyo ng regular milled at well-milled rice kung hindi gaga-wa ng kaukulang aksiyon ang gobyerno.

Sinabi ni De Mesa na bahagi ng 295,000 tonelada ng bigas mula sa India ay dumating na sa bansa.

Noong Disyembre, inihayag ng DA na ang pribadong sektor ay mag-aangkat ng 495,000 tonelada ng bigas upang madagdagan ang suplay ng bansa at matugunan ang mga pangangailangan ng populasyon hanggang sa pagsisimula ng susunod na panahon ng pag-aani sa Marso 2024.

(Riz Dominguez)