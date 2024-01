Vice priority pa rin dyowa

May payo si Vice Ganda sa mga magdyodyowa na nawawalan ng oras sa isa’t isa, at ginagamit na rason ang sobrang busy sa trabaho.

Ayon kay Vice, hindi talaga maiiwasan na maging busy sa trabaho, at naapektuhan din talaga ang quality time para sa personal na buhay.

Pero, dapat daw na gumawa ng paraan.

“Okay lang din naman ‘yung hindi masyado nagkikita dahil sa work pero kailangan bumawi ka,” chika ni Vice sa ‘EXpecially For You’ segment ng ‘It’s Showtime’.

Alam na alam nga raw ni Vice ang ganun, na bilang artista ay nawawalan talaga ng oras sa mahal sa buhay. Pero, nag-i-effort nga gaw siya na mabigyan ng quality at quantity time ang mga mahal sa buhay.

“Ang dami nating ginagawa lagi. May ‘It’s Showtime’ ka, raraket ka pa, gagawa ka pa ng pelikula, magpo-promote ka pa. Ang dami talagang bagay na pinaglalaanan ng panahon mo pero kung laging gano’n baka maramdaman ng partner mo na bakit ako least of his priorities? So dapat may time na maramdaman niya na this time ako ‘yung pina-prioritize niya sa gitna ng napakarami niyang trabaho,” saad pa ni Vice.

Sang-ayon din si Anne Curtis sa pahayag ni Vice.

“Sabi nga nila when you give quality time dapat ‘yun ‘yung hindi ka naka-phone. Itodo mo ‘yung time mo with him or her,” sabi ni Anne.

“Kung minsanan na lang din i-quantity time mo na rin. ‘Yung isang araw na nga lang kayo pero one hour, ‘di ba? I-one time big time mo na. Quality and quantity time na isang bagsakan,” sagot naman ni Vice.

Kaya nga si Vice, kapag may libreng oras, binibigay talaga niya kay Ion Perez. Na kapag busy siya, sinisigurado niya na gagawa siya ng bakasyon para sa kanilang dalawa.

(Dondon Sermino)