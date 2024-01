Emosyonal na humarap sa publiko sina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon matapos matanggap ang desisyon ng hukuman kung saan ay nagwagi sila sa trademark ng “Eat Bulaga”.

Sa Facebook Live ng TVJ nitong Biyernes ng hapon (Enero 5), inanunsyo nila ang nilabas na desisyon ng korte sa Marikina kung saan nakasaad na sila ang tunay na may-ari ng pangalang “Eat Bulaga”.

Ibig sabihin, ang mga logo, theme song at anumang nakakabit sa “Eat Bulaga” ay puwedeng gamitin ng TVJ, na ngayo’y nasa TV5 na.

Inisa-isa ni Tito ang desisyon na pumabor sa legendary trio, kasama sa kanyang nabanggit ang damages umano base sa ikinaso ng TVJ laban sa TAPE Inc. ng pamilya Jalosjos.

Ipinag-utos din ng korte sa Intellectual Property Office of the Philippines na kanselahin ang trademark registration ng TAPE Inc. para sa pangalang “Eat Bulaga”.

“Madaling salita, nanalo po tayo,” wika ni Vic.

“Tayo po ang may-ari ng Eat Bulaga,” dagdag pa ni Tito.

Nagpasalamat sila sa lahat ng sumuporta sa kanilang laban para sa pangalang “Eat Bulaga” na si Joey ang nakaisip.

Pagkatapos isapubliko ang desisyon ng korte, masaya nilang inawit ang theme song ng “Eat Bulaga”. (Ray Mark Patriarca/Issa Santiago)