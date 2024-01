Nagtalaga ang Supreme Court (SC) ng karagdagang 11 hukuman sa Taguig City kasunod ng paglipat sa hurisdiksyon nito ng 10 barangay mula sa Makati City.

Ayon sa SC, kabilang dito ang pitong Regional Trial Court at apat na Metropolitan Trial Court ng Makati na magsisilbing assisting courts sa Taguig.

Base sa inilabas na resolusyon ng SC na may petsang Disyembre 5, 2023 kabilang sa mga hukuman na inilipat sa Taguig ay para sa family court, special commercial court, at drugs court.

Epektibo ngayong Enero, ang mga tanggapan ng Clerk of Court ng mga nabanggit na Regional Trial Court at Metropolitan Trial Court ay inoobliga na isasampa sa Taguig City courts ang partido sa mga kasong kriminal at sibil.

Dagdag pa ng SC na ang mga kaso na kailangan ng agarang aksyon ay hahawakan ng executive judge ng Taguig City court. (Juliet de Loza-Cudia)