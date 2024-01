Super Earth humirit bago sumibat 2023

HUMABOL bago magpalit ng taon ang kabayong si Super Earth matapos manalo sa Philracom Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas noong Linggo ng gabi.

Inilarga ang nasabing karera sa huling race at bago natapos ang taon ay nakapanood pa ng magandang karera ang mga karerista dahil sa panalo ni Super Earth.

Makapigil-hininga ang bakbakan sa rektahan nina Super Earth at Hakeem, nagkapanabayan sa unahan ang dalawang kabayo.

Bandang labas dumaan si Super Earth, samantalangbsi Hakeem ay sa tabing balya bumaybay.

Pagalingan sa pagkayog ang dalawang hinete nina Super Earth at Hakeem kaya naman pagsapit ng meta ay gabuhok lang nagkatalo.

Nangusuan ni Super Earth si Hakeem sa finish line.

Nirendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, inirehistro ni Super Earth ang tiyempong 1:26 minuto sa 1,400-meter race.

Hinamig ng winning horse owner na si PKT Uy ang added prize na P10,000 habang P4,000 ang kinubra ng breeder ng kabayo.

May 10 races ang pinakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI), lahat ay suportado ng Philippine Racing Commission.

Samantala, abangers ang mga karerista sa unang stakes race na pasisibatin ngayong 2024.

(Elech Dawa)