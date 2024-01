Senglot nanampal ng doktora, isinelda

KALABOSO ang isang lalaki nang sampalin nito ang doktora at sinuntok ang lady guard ng ospital kung saan namatay ang kanyang kapatid sa Maragondon, Cavite noong Huwebes.

Kasong Slight Physical Injury at Slander by Deed ang kinakaharap ng suspek na si alyas ‘Fernando’ ng Barangay Ganta-A Maragondon, Cavite dahil sa reklamo ni alyas ‘Dra Jhena’ at alyas ‘Mariel’ isang security guard.

Sa ulat, dumating sa Cavite Municipal Hospital ang suspek bandang alas-dos nang hapon at nang makita si Mariel ay bigla niya itong sinugod, sinuntok at minura.

“Pinabayaan ninyo ang kapatid ko kaya namatay,” sigaw pa nito na sinisisi ang mga tao sa nasabing ospital sa sinapit ng kanyang kapatid.

Dumiretso ang suspek sa loob ng ospital at walang sabi-sabing sinampal ang doktora sa harap ng ilang pasyente at hospital staff.

Agad namang nakatawag ng police assistance ang lady guard na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek.

