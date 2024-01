Sarina Bolden, Filipinas pararangalan sa San Miguel-PSA Awards Night

BINITBIT ni Sarina Bolden at Philippine women’s football team ang matinding pangarap upang maging realidad noong 2023 na matagal nang inaasam na maganap.

Ito ay matapos makuha ng Filipinas ang kanilang lugar sa kasaysayan nang gumawa sila ng kanilang debut sa FIFA Women’s World Cup at maging kauna-unahang football team ng bansa na nakarating sa pinakadakilang yugto ng sport na karaniwang tinatawag na ‘the beautiful game.’

Bilang pagkilala sa kanilang kahanga-hangang pagsisikap, ang mga Pinay ay gagawaran ng ‘Golden Lady Booters’ Special Award sa San Miguel Corporation-PSA Annual Awards Night sa grand ballroom ng Diamond Hotel sa Enero 29.

Ang taunang tradisyon na pagpaparangal sa pinakamahusay sa lokal na palakasan ay inihahatid ng ArenaPlus, ang 24/7 na sports app sa bansa, habang pangunahing sponsor naman ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, PLDT/Smart at MILO.

Ang iba pang sumusuporta sa event na inilalagay ng pinakamatandang media organization sa bansa sa ilalim ng pangulo nitong si Nelson Beltran, sports editor ng The Philippine Star, ay ang Philippine Basketball Association, Premier Volleyball League, Rain or Shine, at 1-Pacman Partylist ni Rep. Mikee Romero.

Simula 2022 ay tinahak na ng mga Pinay ang daanan patungo sa kasaysayan nang makakuha sila ng pwesto sa FIFA Women’s World Cup matapos maabot ang semifinals ng AFC Women’s Asian Cup.

Gayunman, hindi sila nasiyahan sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa pinakamalaking paligsahan ng football habang pinatunayan nila sa kalaunan na sila rin ay kabilang sa mga pinakamahusay sa mundo.

Sa una ay natalo sa kanilang debut game laban sa 20th-ranked Sweden, 2-0, bago ginawa ng Filipinas, na pinamamahalaan ni Jefferson Cheng at coach ni Allen Stajcic, na hindi na mabibigo.

Ang koponan ay nakabawi sa pinakamahusay na paraan na posible sa kanilang ikalawang laro laban sa New Zealand na naglaro sa harap ng dumadagundong na 32,357 pulutong ng mga tagahanga sa Wellington Regional Stadium.

Pinatunayan ni Sarina Bolden na tinik sa panig ng Football Ferns ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng football ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-iskor ng pambihirang layunin sa ika-24 na minuto mula sa isang header na nabigong mapalihis ni Kiwi goalie Victoria Esson.

Sa kasamaang palad, ang selebrasyon ay natapos doon nang ang mga Pinay ay sumipsip ng 6-0 na pagkatalo sa kamay ng Norway sa Auckland at yumuko mula sa pagtatalo para sa isang lugar sa knockout stage.

(Lito Oredo)