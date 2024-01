Sisimulan ipatupad ng Philippine National Police (PNP) sa Enero 7 (Linggo) ang mahigpit na pagbabantay sa kapistahan ng Itim na Nazareno.

Sa Bagong Pilipinas public briefing nitong Biyernes (Disyembre 5), sinabi ni PNP Public Information Office chief Col. Jean Fajardo na simula sa Linggo, ipagbabawal na ang paglalayag at paglipad ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid sa bisinidad ng Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church.

Kasama rin sa ipagbabawal ang pagpapalipad ng drone.

Ito’y bilang paghahanda aniya sa seguridad ng Traslacion ng Itim na Nazareno sa Enero 9 (Martes).

“Tama magpapatupad tayo ng no fly zone, drone zone at no sail zone doon sa within the vicinity ng Quirino Grandstand kung saan magsisimula ang prusisyon at doon din sa Quiapo Church. Magsisimula `yan sa January 7 at tatagal `yan hanggang January 10,” pahayag ni Fajardo.

Samantala, kinokonsidera rin ng PNP ang pagpapatupad ng signal jamming sa mismong araw ng Traslacion bilang bahagi ng inilatag na seguridad para sa nasabing okasyon na dinarayo ng mga deboto ng Itim na Nazareno. (Edwin Balasa)