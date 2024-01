Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos ang pagbagal ng inflation rate noong Disyembre 2023 na umabot lamang sa 3.9% at nangakong tututukan ang mga programang pang-agrikultura upang mapanatili ang abot-kayang presyo ng mga bilihin.

“Natutuwa akong ibalita na bumaba pa ang inflation rate sa bansa noong Disyembre 2023 sa 3.9 percent – ang pinakamababa noong nakaraang taon, mula sa 4.1 percent para sa Nobyembre 2023,” pahayag ng Pangulo.

Kaya naman mas palalakasin pa aniya ang mga programang pang-agrikultura upang magpatuloy ang pagbagal ng inflation.

“Para sa bagong taon, lalo nating palalakasin ang mga programa para sa agrikultura, at tututukan ang mga hakbang upang mapanatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin,” sabi ni Pangulong Marcos.

Tiniyak pa nito na patuloy na magsisikap ang kanyang administrasyon upang mapahusay at palakasin ang ekonomiya ng bansa.

Batay sa Philippine Statistics Authority (PSA), bumagal ang inflation sa 3.9% noong Disyembre 2023 mula sa 4.1% na naitala noong Nobyembre 2023.

Sabi ni PSA Undersecretary Dennis Mapa, ito na ang pinakamababang inflation mula Pebrero 2022, nang umpisang lusubin ng Russia ang Ukraine.

Ang pagbaba ng inflation sa upa, tubig, kuryente, at gas sa 1.5% mula 2.5% ang may pinakamalaking ambag sa pagbagal inflation, sabi ni Mapa. Sumunod naman ang pagbagal ng inflation sa pagkain at mga inumin sa 5.4% mula 5.7% noong Nobyembre.

Sa kabuuan, tanging ang transportasyon lamang ang nagtala ng mas mataas na inflation samantalang bumaba naman ang inflation ng walong commodity groups (food and non-alcoholic beverages, clothing and footwear, upa-tubig-kuryente-gas-at iba pang mga panggatong, furnishing at household equipment and maintenance, health, at information and communication). Hindi naman gumalaw ang inflation ng alak at sigarilyo, edukasyon, restawran at accommodation services, at financial services.

Samantala, sinabi ni Mapa na ang Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao ang nagtala ng pinakamataas na inflation noong Disyembre na nasa 6.2% at sa Cagayan Valley naman pinakamababa na nasa 1.6%.

Siyam na rehiyon kasama na ang National Capital Region ang nagtala ng mas mababang inflation samantalang tumaas ang inflation sa pitong rehiyon. Hindi naman gumalaw ang inflation sa Caraga na nanatili sa 4.1%. (Aileen Taliping/Eileen Mencias/Natalia Antonio)