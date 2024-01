Pasasalamat sa Bagong Taon

Lumipas na naman ang isa pang taon. Isang pagkakataon sa atin ang pagsalubong sa Bagong Taon upang pagnilayan ang ating kasalukuyang sitwasyon, ang dahilan kung bakit patuloy tayong bumabangon at ang ating hinaharap na kinabukasan.

Maraming nangyari sa nakaraang taon. Marahil ilan sa ating mga mahal sa buhay ay pumanaw at tayo’y nilisan. Para sa ilan alam nila na nabibilang na ang kanilang panahon sa mundong ibabaw; marahil ilan sa ating kakilala at kaibigan ay basta nalang nawala.

Lumipas na naman ang isang taon, mga buwan at araw na hindi na babalik kailan pa man. Para sa mga mas bata isang oportunidad ang Bagong Taon sa pag-usad; sa mga nasa kalagitnaan ng paglalakbay isang taon na naman ang nairaos; sa mga may-edad isang hakbang papalapit sa hukay.

Gayumpaman, lahat tayo ay may dahilan ngayong Bagong Taon upang magpasalamat sa Diyos, higit sa lahat sa pahintulot Niyang manatili pa tayo. Nawa naging leksiyon sa atin anumang kabiguang hinarap natin sa nakalipas na taon.

Batid natin na minsan, isang di inaasahang pagpapala ng Diyos ang mga negatibong pangyayari sa ating buhay. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magpapakumbaba sa pamamagitan ng pagsuko ng sarili sa mga bagay na higit sa ating kontrol.

Saad ng Simbahan, “gratitude creates happiness. Who does not what to be happy? For gratitude equips us with a good dose of endurance. A grateful person is better prepared to face the harsh realties of life because of an open heart for the things to come.”

Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng biyayang ipinagkaloob Niya nitong nakaraang taon— hindi lamang sa mga mabubuting bagay kundi pati na rin sa mga pinagdaanang pagsubok na humubog sa atin upang maging mas matatag sa hinaharap.

Ngayong 2024 muli tayong dumudulog sa Diyos para sa Kanyang gabay at biyaya. Payo ng Simbahan, “when we take God’s work seriously we cannot expect to do it without his blessing. Whenever we do ask for God’s blessing we do so with the disposition of being ready to do his work rather than our own.”

Nawa maging karapatdapat tayong mga instrumento ng Panginoon upang maitaguyod ang katarungan, pag-ibig, kapayapaan at pagpapatawaran sa mundo ngayong Bagong Taon sa ating mga mahal sa buhay, kakilala at kabigan. Hilingin natin sa Diyos na mabawasan ang ating pagiging mainggitin at maiwasan ang pakakanya-kanya sa bago nating simula.

Tuwing Bagong Taon ginugunita ng Simbahan ang Pista ni Maria, Ina ng Diyos. Masimulan nawa natin ang taon nang may kaparis na disposisyon kaparis ng Mahal na Birhen na lubos na umasa, nagtiwala at sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi natin batid kung anong kapalaran ang naghihintay sa ngunit katulad ni Maria sisikapin nating maging mapapakumbaba at masunurin sa Kalooban ng Ama.

Ngayong Bagong Taon, paanyaya ng Simbahan sa tanan, “Hopefully we try to make this year the best so far. It may be our last. This New Year will be blessed if we are full of hope and trust in the Lord.”

Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin Mo kami!