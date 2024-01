Itinulak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paggamit ng Maharlika Investment Fund (MIF) upang maiwasan ang mga power outage gaya ng nangyari sa Western Visayas.

Ayon kay Romualdez, ang pagkawala ng kuryente sa Western Visayas ay nagpapakita ng kahalagahan na makapagtayo ng mga bagong power infrastructure upang matiyak na tuloy-tuloy ang suplay ng enerhiya.

“The people of Iloilo and the Western Visayas region deserve a stable and reliable power infrastructure,” sabi ni Romualdez.

Kaya iminungkahi ni Romualdez na magpasok ng puhunan ang Maharlika Investment Corporation sa sektor ng enerhiya para magamit ang pondo nito sa pagpapalakas ng imprastraktura at makakatulong pa umano upang bumaba ang presyo ng kuryente para sa mga konsyumer.

“The involvement of the Maharlika Investment Corporation could be a significant step towards achieving a reliable, efficient, and sustainable energy infrastructure,” ayon kay Romualdez.

Binigyang-diin pa nito na hindi lamang magreresulta sa murang kuryente para sa mga konsyumer ang pagsasaayos ng power infrastructure ng bansa kundi magiging daan na rin ito upang higit na maging kaakit-akit ang Pilipinas sa mga foreign investor.

(Billy Begas/Eralyn Prado)