NAGLUNSAD ng malawakang manhunt ang pulisya laban sa mag-asawa na umanoy utak ng mahigit sa P40 milyong mall robbery sa Ozamiz City noong Bagong Taon matapos silang inguso ng limang nahuling suspek na inupahan umano ng mga ito para sa krimen.

Ayon sa mga nahuling suspek na nakilalang sina Alfred Gomez Baterna, Francis Joe Sayson Bater­na at Alberto Inlo Batulaso, pawang mga residente ng Tangub City, Bryan Montealto at Ramel Apatan Villarumente, kapwa ng Zamboanga del Norte, inupahan umano sila ng mag-asawa na residente ng Barangay Baybay Triunfo, Ozamiz City upang gawin ang trabaho.

Sa salaysay ng mga suspek sa pulisya, ang mag-asawa umano ang nagplano ng pagnanakaw.

Hindi muna tinukoy ang pangalan ng mag-asawa.

“Mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatupad ng krimen at paghawak ng bulto ng mga alahas, pera at mga gadget, nasa mag-asawa,” ayon kay Ozamiz City Police Station (OCPS) chief of police Police Major Dennis Tano.

Isang tracking team na aniya ang tumutugis sa mag-asawa.

Lumalabas sa imbestigasyon na naghukay ang mga suspek mula sa isang compound kung saan nag-o-operate ang isang peryahan patungong food court ng Gaisano Mall sa Barangay Sta. Cruz, Ozamiz City.

Nang makapasok, puwersahang binuksan ng mga suspek ang tindahan ng mga alahas at vault ng pera sa Oro Italia Fine Jewelry Store, sunod na pinasok ang katabing gadget store at saka dinistrongka ang automated teller machine (ATM) sa tabi nito at nilimas ang lamang pera.

Batay sa affidavit inventory, sinabi ng isa sa mga ninakawan ng alahas na nawalan ito ng nasa P30 milyong halaga ng mga alahas at cash na nagkakahalaga ng P722,000 habang hindi pa ibinunyag ng gadget store kung magkano ang nawala sa kanila gayundin ang ATM na dinistrongka ng mga kawatan.

(Edwin ­Balasa)