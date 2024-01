Lovi hindi totoong buntis

Hindi totoong buntis na si Lovi Poe!

‘Yan ang mariing ipinahayag ng kampo ng Kapamilya Supreme Actress pagkatapos kumpirmahin ng ibang tao na buntis na nga raw si Lovi.

Pero totoong handa na si Lovi na magbuntis dahil may asawa na nga siya.

Ikinasal si Lovi sa scientist/Hollywood producer na si Monty Blencowe sa Cliveden House sa Berkshire, England noong August 26, 2023.

Bumalik kaagad ng Pilipinas si Lovi pagkatapos ng kanyang kasal dahil may commitment pa siya sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ni Coco Martin.

Noong December last year ay natapos nang kunan ang mga eksena ni Lovi at noong Thursday ay pinatay na ang character niyang Mokang sa nasabing serye ng ABS-CBN.

Pero giit ng kampo ni Lovi, “Plano na talaga nina Lovi at Monty na mag-anak. Given na ‘yon lalo na at tapos na si Lovi sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’. Pero hindi pa buntis si Lovi. Actually magkasama sila ni Monty ngayon, pero wala pa.

“May mga personal na bagay silang inaasikaso ngayon. Magkasama sila sa Los Angeles, California, ‘tapos sa London.

“Matatagalan pa bago bumalik ng Pilipinas si Lovi. Last week of February pa,” sabi ng kampo ni Lovi.

At pagbalik ni Lovi, may gagawin pa siyang dalawang pelikula sa Regal Entertainment, Inc. at commitment daw ‘yon ng aktres na kailangang tuparin.

“May two movies na gagawin si Lovi sa Regal. March ‘yon. End of February ang balik ni Lovi ng Philippines.

“Una niyang gagawin ‘yung drama movie. ‘Tapos gagawin niya ‘yung action movie na hahawakan ni Direk Richard Somes.

“Commitment ni Lovi ‘yon kay Miss Roselle (Monteverde) at tatapusin muna ‘yon at saka ko kayo babalitaan after kung buntis na si Lovi,” tsika pa ng taong kausap namin.

So hindi talaga buntis, ha!

“Hindi! Kung sakaling mabuntis na si Lovi, hindi niya ililihim ‘yon. May asawa na siya, kasama talaga ‘yon sa mga plano nila ni Monty,” dagdag pa ng source namin.

So malinaw, HINDI PA BUNTIS SI LOVI!