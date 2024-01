Klasik unang salpukan! Giannis Antetoukounmpo pasiklab kontra kay Victor Wembanyama

NATULOY din ang unang pagtatagpo nina Giannis Antetokounmpo at Victor Wembanyama sa court nitong Huwebes.

Pagtunog ng final buzzer, nangibabaw si Antetokounmpo at Milwaukee laban kay Wembanyama at San Antonio 125-121.

“That was a fun game to coach, a fun game to watch,” bulalas ni Bucks coch Adrian Griffin. “Two of the most unique, talented big men. I use that (big-man term) loosely because they are very versatile players.”

Nagsumite si Antetokounmpo ng 44 points at 14 rebounds. Sa kanyang 20th birthday, tumapos si Wembanyama ng 27 points.

Nagdagdag ng 25 points at 10 assists si Damian Lillard sa Milwaukee.

Namuno sa Spurs ang 34 markers ni Devin Vassell.

Hindi natuloy ang unang meeting sana nina Antetokounmpo at Wembanyama noong December 19 dahil may sprained ankle noon ang French rookie.

Nagduwelo ang 7-footers sa final minutes, nagsagutan ng 3s at nagmaniobra ng critical plays sa depensa.

Nakabingwit si Giannis ng charge mula kay Wemby matapos magbaon ang Greek Freak ng tres para ibuhol sa 118. Isa pang tres ang pinakawalan ni Antetokounmpo 34 seconds na lang tungo sa 121-118 Bucks lead.

Sumagot si Wembanyama sa depensa, binutata ang layup ni Lillard bago naghulog din mula long range para itabla.

Sinupalpal din ni Wembanyama ang dunk attempt ni Antetokounmpo para i-set up ang tying shot sana pero nadepensahan sa kabila kaya ipinasa kay Tre Jones. Sumablay ang tres ng Spurs guard.

(Vladi Eduarte)